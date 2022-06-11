A Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg'u deplasmanda 2-0'la geçti
Ay Yıldızlılar, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında Lüksemburg'u deplasmanda 2-0 yendi. Bu sonuçla grubunda 3'te 3 yapan A Milliler, gol yememe serisini de sürdürdü.
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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında Lüksemburg ile Türkiye, Lüksemburg Stadı’nda karşılaştı. A Milli Takım Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un attığı gollerle mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Bu sonuçla Türkiye, grubunda oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanarak 9 puanla liderliğini sürdürdü.