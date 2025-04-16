Aaron Boupendza kimdir? Hatayspor'un eski futbolcusu Aaron Boupendza öldü mü?

Hatayspor'un eski futbolcusu, Süper Lig'in bir zamanlar gol kralı Aaron Boupendza hayatını kaybetti.

Romanya basınında yer alan habere göre, Çin takımı Zhejiang FC forması giyen futbolcunun bir apartmanın 11. katından düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği açıklandı.

Boupendza'nın ölümüne ilişkin ise Çin polisinin soruşturması devam ediyor. Yaşananların ardından Aaron Boupendza'nın hayat hikayesi merak edilir oldu.

Peki, Aaron Boupendza kimdir? Boupendza kaç yaşındaydı? Kariyeri nasıl başladı? İşte Aaron Boupendza hakkında tüm merak edilenler...

Aaron Boupendza kimdir?

Aaron Boupendza, 7 Ağustos 1996 yılında Gabon'un Moanda şehrinde dünyaya geldi.

Santrfor mevkisinde görev yapan Boupendza'nın sağ ayağını aktif bir şekilde kullandığı biliniyor.

Boupendza, futbol kariyerine Gabon'un CF Mounan CF Mounana takımında başladı.

Ardından, 2016 yılında Fransa’nın Bordeaux kulübüne transfer oldu.

1.80 boyundaki futbolcu, aynı zamanda ülkesinin milli takım formasını da giydi.

Boupendza; Pau FC, Ajaccio, Tours FC, CD Feirense takımlarında da kiralık oynadı.

Süper Lig'de gol kralı oldu

Boupendza, 2020-2021 sezonunda Hatayspor'da forma giydi. Gabonlu futbolcu, bu sezonda Süper Lig'de gol kralı olarak dikkat çekti.

Türkiye'de Hatayspor formasıyla 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de 22 golle gol kralı oldu ve dikkatleri üzerine çekti.

Golcü futbolcu, 2021 yılında Katar'ın Al-Arabi takımına transfer oldu. 2022 yılında da Katar FA Cup’ını kazandı.

2023’te MLS ekibi Cincinnati’ye katılan Boupendza, burada yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenilen performansı gösteremedi.

2024 yılında ise Romanya'nın Rapid București takımına transferi gerçekleşti. Ancak, bu takımda sadece 11 maçta 5 gol attı. Kulübüyle problemler yaşadı.

2025 yılında Çin Süper Ligi takımı Zhejiang FC’ye transfer olan Boupendza, son olarak bu takımda top koşturuyordu.