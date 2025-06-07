2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel maçta ABD’ye konuk olacak. Hazırlık kampını ABD’de sürdüren ay-yıldızlı ekip, bu mücadeleyle birlikte Dünya Kupası yolunda önemli bir prova gerçekleştirecek.

ABD ile Türkiye, bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalardan 2’sini ABD kazanırken, 1’ini Türkiye galip tamamladı, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İki ekip, 5. kez karşı karşıya gelecek.

ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli maç 7 Haziran Cumartesi günü (Türkiye saati ile) 22.40’ta başlayacak. Mücadele, Connecticut eyaletinde bulunan East Hartford kentindeki Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TV8 nasıl izlenir?

Ulusal bir televizyon kanalı olan TV8'in uydu ayarları şöyle:

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

Ayrıca internet üzerindeki web sitesi üzerinden de yayın yapan TV8'i izlemek için aşağıda linke tıklayabilirsiniz.

TV8 CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

Maçı Panamalı hakem yönetecek

Karşılaşmayı Panama Futbol Federasyonu’ndan Fernando Moron yönetecek. Yardımcılıklarını Andres Vargas ve Alejandro Camarena üstlenirken, 4. hakem olarak Dominik Cumhuriyeti’nden Randy Encarnacion görev yapacak.

4 futbolcu kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım’da Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Mustafa Hekimoğlu ve Salih Özcan sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Ahmed Kutucu ise ABD kampı öncesinde kadroya dahil edildi.

Türkiye’nin ABD maçı aday kadrosu

* Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer

* Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

* Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü

* Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Ahmed Kutucu

Milli Takım 640. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, 102 yıllık tarihinde bugüne kadar 639 maç oynadı. Bunların 354’ü resmi, 285’i özel karşılaşmaydı. Milliler bu maçlarda 250 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 876 gol gönderen Türkiye, kalesinde ise 912 gol gördü.