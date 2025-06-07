ABD - Türkiye hazırlık maçı canlı yayın bilgisi | ABD - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 7 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.40'ta ABD ile hazırlık maçında karşılaşacak. 2026 Dünya Kupası Eleme Grubu öncesi ABD'de kamp yapan millilerde Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Salih Özcan ve Mustafa Hekimoğlu sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Peki 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi kritik sınavlardan biri olan ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte TV8 yayın akışı, kadro bilgisi ve maçın tüm detayları...
2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel maçta ABD’ye konuk olacak. Hazırlık kampını ABD’de sürdüren ay-yıldızlı ekip, bu mücadeleyle birlikte Dünya Kupası yolunda önemli bir prova gerçekleştirecek.
ABD ile Türkiye, bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalardan 2’sini ABD kazanırken, 1’ini Türkiye galip tamamladı, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İki ekip, 5. kez karşı karşıya gelecek.
ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli maç 7 Haziran Cumartesi günü (Türkiye saati ile) 22.40’ta başlayacak. Mücadele, Connecticut eyaletinde bulunan East Hartford kentindeki Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TV8 nasıl izlenir?
Ulusal bir televizyon kanalı olan TV8'in uydu ayarları şöyle:
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3
Ayrıca internet üzerindeki web sitesi üzerinden de yayın yapan TV8'i izlemek için aşağıda linke tıklayabilirsiniz.
Maçı Panamalı hakem yönetecek
Karşılaşmayı Panama Futbol Federasyonu’ndan Fernando Moron yönetecek. Yardımcılıklarını Andres Vargas ve Alejandro Camarena üstlenirken, 4. hakem olarak Dominik Cumhuriyeti’nden Randy Encarnacion görev yapacak.
4 futbolcu kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım’da Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Mustafa Hekimoğlu ve Salih Özcan sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Ahmed Kutucu ise ABD kampı öncesinde kadroya dahil edildi.
Türkiye’nin ABD maçı aday kadrosu
* Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer
* Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
* Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü
* Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Ahmed Kutucu
Milli Takım 640. maçına çıkıyor
A Milli Futbol Takımı, 102 yıllık tarihinde bugüne kadar 639 maç oynadı. Bunların 354’ü resmi, 285’i özel karşılaşmaydı. Milliler bu maçlarda 250 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 876 gol gönderen Türkiye, kalesinde ise 912 gol gördü.