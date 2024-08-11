ABD, üst üste 5. kez olimpiyat şampiyonu oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları finalinde ev sahibi Fransa ile ABD karşı karşıya geldi.

ABD, skor üstünlüğünü baştan sona elinde tuttuğu finalde ev sahibi Fransa’yı yendi.

Bu sonuçla ABD, Paris 2024’ü şampiyonlukla tamamladı ve altın madalya kazandı. ABD üst üste 5. kez şampiyon oldu.

Ev sahibi Fransa ile Olimpiyatları 2. sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. İki ekip 2020 Olimpiyatlarında da karşılaşmış ve o maçtan da ABD galip çıkmıştı.