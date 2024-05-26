ABD'li golfçü Grayson Murray erken yaşta hayatını kaybetti

İki kez PGA Turu kazanan başarılı golfçü Grayson Murray, Charles Schwab Cup Challenge'dan çekildikten bir gün sonra cumartesi günü 30 yaşında hayatını kaybetti.

Murray'nin menajerliğini yapan GSE Worldwide ölümü doğrularken, "Daha fazla ayrıntı öğrenene kadar yorum yapmaktan kaçınacağız, ancak bu çok zor zamanda ailesi, arkadaşları ve onu seven herkes için kalbimiz sızlıyor" ifadesinde bulundu.

Murray'nin ölümüyle ilgili bir detay paylaşılmazken golf dünyası ölüm karşısında şaşkınlığını ve üzüntüsünü dile getirdi.

PGA Turu Komisteri Jay Monahan, "Diyecek söz bulamıyorum. PGA Turu bir ailedir ve bir aile üyeni kaybettiğinde bir daha aynı olmazsın. Grayson'ın yasının tutuyoruz ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.

NBC News'de yer alan habere göre Monahan, Murray'nin ailesiyle konuştuklarını ve ailenin Texas'taki golf turnuvasının devam etmesini istediklerini söylediğini aktardı.

Geçmişte alkol ve akıl sağlığı sorunlarıyla mücadele eden Murray, bu sene Sony Open'da gösterdiği başarılı performansla bir "geri dönüş" konusunda hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Ocak ayında yaptığı açıklamada 8 aydır ayık olduğunu, evlendiğini ve Hristiyan olduğunu söyleyen Murray, "henüz en iyi golfünü oynamadığını düşündüğünü" söylemişti.