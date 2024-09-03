Abdullah Avcı gitti, Şenol Güneş geldi: Trabzonspor’da yeni dönem

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırarak yeni bir döneme adım attı. Avcı'nın ayrılmasının ardından, kulüp yönetimi deneyimli teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşmaya vardı.

Başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisinde yapılan görüşmeler sonucunda prensipte anlaşma sağlanırken, son detayların da kısa sürede netleştirilmesi bekleniyor.

Şenol Güneş, Trabzonspor’un başında ilk maçına eski takımı Beşiktaş’a karşı çıkacak, bu karşılaşma ise büyük bir heyecanla bekleniyor.