AÇIKLANDI! Sadettin Saran uyuşturucu testi sonucu belli oldu... Saran'ın uyuşturucu testi pozitif mi çıktı?
Uyuşturucu operasyonları Türkiye gündemine damga vururken soruşturmada adı geçen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yurt dışından döner dönmez ifade verip uyuşturucu testine tabi tutuldu. Sosyal medyada konu ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken "Sadettin Saran uyuşturucu testi sonucu açıklandı mı" sorusu sıklaştı.
Son günlerin en çok konuşulan konularından biri uyuşturucu operasyonları... Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ifade verdi. Saran sağlık kontrolünden geçerken ünlü iş insanına uyuşturucu testi de yapıldı. Şimdi sonuçlar merakla bekleniyor.
Sadettin Saran uyuşturucu testi sonucu açıklandı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu testinin sonuçları bugün açıklandı.
Yapılan incelemede Saran'ın testinin 'kokain pozitif' olduğu belirlendi.
