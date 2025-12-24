AÇIKLANDI! Sadettin Saran uyuşturucu testi sonucu belli oldu... Saran'ın uyuşturucu testi pozitif mi çıktı?

Son günlerin en çok konuşulan konularından biri uyuşturucu operasyonları... Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ifade verdi. Saran sağlık kontrolünden geçerken ünlü iş insanına uyuşturucu testi de yapıldı. Şimdi sonuçlar merakla bekleniyor.

Sadettin Saran uyuşturucu testi sonucu açıklandı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu testinin sonuçları bugün açıklandı.

Yapılan incelemede Saran'ın testinin 'kokain pozitif' olduğu belirlendi.