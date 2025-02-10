Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak'tan istifa kararı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’de dün gerçekleştirilen maçta Galatasaray’a karşı sahadan çekildi. Olayın ardından, kulübün başkanı Bedirhan Durak, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Durak, açıklamasında, "Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlık görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.