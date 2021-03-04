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Adana Demirspor Coin'in fiyatı belli oldu

Adana Demirspor'in kripto parası olan Adana Demirspor Coin'in değeri 1 TL olarak belirlendi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Bitexen Teknoloji iş birliğiyle, oluşturulan kripto para "Adana Demirspor Coin"in para cinsinden değeri 1 lira olarak belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1 ADS Coin = 1 lira olarak değerli taraftarlarımızın kullanımına sunduğumuz ADS Coin, mevcut aşamada kulübümüz haricinde hiçbir alanda kullanılabilecek bir meta olmadığından taraftarlarımız kendilerine kulüp yönetiminin bir parçası gibi hissedebilecek ve taraftarlık kavramının boyutunu da değiştireceklerdir. "