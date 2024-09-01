Adana Demirspor maçında sakatlanmıştı: Mauro Icardi'den Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray Spor Kulübü, Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlık hakkında resmi bir açıklama yaptı. Süper Lig'in dördüncü haftasında Adana Demirspor ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanan Icardi'nin, yapılan kontroller sonucu sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi’nin tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bu sakatlığın ardından Galatasaray'da Icardi'nin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı merak konusu oldu. Tedavi sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için çalışmaların başladığı bildirildi. Taraftarlar, yıldız futbolcunun bir an önce sahalara dönmesini umut ederken, teknik ekip ise Icardi'nin yokluğunda alternatif planlar üzerinde duruyor.