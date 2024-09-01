Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Souleymane Bamba'nın hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını maalesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağ olsun" dendi.

Sol Bamba kimdir, kaç yaşında, neden hayatını kaybetti?

İtalya, Türkiye, İngiltere, İskoçya ve Fransa liglerinde top koşturmasının ardından teknik direktörlük kariyerine başlayan 39 yaşındaki Sol Bamba, Ocak 2021'de teşhis konulan Non-Hodgkin Lenfoması'nın tekrar nüksetmesi sonucu Manisa FK maçı öncesi rahatsızlanmış ve Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırılmıştı.