Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden 11. Avrupa Erkekler ve Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil Avrupa şampiyonu oldu. Asil, Artistik All-Around Erkekler Finali'nde 82.398 puanla altın madalyayı boynuna taktı.

Bakan Bak’tan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya’da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Almanya’nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Adem Asil’i yürekten tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği olanlara teşekkür ediyor, Adem Asil’in başarılarının devamını diliyorum."