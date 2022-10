AEK Larnaca - Fenerbahçe: 1-2

Takip Et

1. dakikada sağ kanattan Pedro’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Arda’nın şutunu kaleci Piric kornere çeldi.

16. dakikada sol kanattan Alioski‘nin kale önüne doğru yerden pasında Pedro topu ağlara gönderdi. 0-1

36. dakikada sağ kanattan Arda’nın kullandığı köşe atışında altıpas noktası üzerinde Serdar Aziz’in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.



48. dakikada Altay’ın Altman’a yaptığı müdahale sonrası hakem VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.

52. dakikada beyaz noktanın başına geçen Trickovski, topu ağlara gönderdi. 1-1

54. dakikada Rossi’nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Piric topu güçlükle çeldi.

67. dakikada İsmail’in ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ferdi’nin sert şutu yandan dışarı çıktı.

78. dakikada Osayi-Samuel’in sağ kanattan ceza sahasına girip yaptığı ortada rakip oyuncu topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

80. dakikada beyaz noktanın başına geçen Batshuayi’nin şutu ağlara gitti. 1-2

83. dakikada ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan Valencia’nın sert şutunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.

84. dakikada Garcia, ceza sahası içinde Rossi’yi düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi ve oyuncuyu ikinci sarıdan kırmızı kartla

cezalandırdı.



85. dakikada penaltı atışını kullanan Valencia’nın şutunu kaleci Piric çıkardı.



Stat: AEK Arena

Hakemler: Pawel Raczkowski xx, Radoslaw Siejka xx, Adam Kupsik xx

AEK Larnaca: Piric xx, Rosales xx, Milicevic xx, Tomovic x, Garcia xx, Gustavo xx (Riera dk. 76 x), Ledes xx, Mamas x (Naoum dk. 64 x), Sanjurjo x (Gonzalez dk. 83 ?), Faraj xx, Altman x (Olatunji dk. 76 x), Trickovski xx (Lopes dk. 76 x)

Yedekler: Gordic, Toumbas, Englezou, Christoforou, Andreou

Teknik Direktör: Jose Luis Oltra

Fenerbahçe: Altay xx, Serdar xx, Gustavo xxx, Szalai xx, Ferdi xxx, İsmail xxx, Lincoln xx (Crespo dk. 76 x) Alioski xx (Osayi-Samuel dk. 69 xxx), Arda xx (Batshuayi dk. 69 xxx), Rossi xx (İrfan Can Kahveci dk. 90+2 ?), Pedro xx (Valencia dk. 69 xx)

Yedekler: Osman Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Emre Mor

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Goller: Trickovski (dk. 52 pen.) (AEK Larnaca), (Pedro (dk. 16), Batshuayi (dk. 80 pen.) Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Garcia, Mamas, Trickovski, Olatunji, Riera, Faraj (AEK Larnaca), Arda Güler, Lincoln, Serdar Aziz, Gustavo (Fenerbahçe)