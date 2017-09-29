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Agüero’nun kaburgaları kırıldı

Hollanda'da izlediği konserden dönerken trafik kazası geçiren Agüero'nun kaburgaları kırıldı.

Agüero’nun kaburgaları kırıldı
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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin Arjantinli oyuncusu Sergio Agüero, Hollanda'da trafik kazası geçirdi.

Hollanda basınında çıkan haberlerde, 29 yaşındaki futbolcunun Kolombiyalı sanatçı Maluma'nun başkent Amsterdam'daki konserini izledikten sonra bindiği taksiyle havaalanına giderken trafik kazası geçirdiği bildirildi.

Yıldız futbolcunun ölümden döndüğünün vurgulandığı haberde, Agüero'nun kaburgalarının kırıldığı ve yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

Agüero, bu sezon ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 8 maçta 7 gol ve 3 asistlik performansla oynadı. 2011-12 sezonundan bu yana Manchester City formasını giyen ve 176 gol atan Arjantinli yıldız, bir gol daha atması halinde Eric Brook'a ait kulübün en çok gol atan futbolcusu unvanına ortak olacak.

Kaynak: AA

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