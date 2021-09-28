Ajax-Beşiktaş: 2-0
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş, deplasmanda Ajax'a 2-0 yenildi.
10. dakikada Kenan Karaman'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak arka direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü ve Ajax savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
12. dakikada Ajax'lı futbolcu Antony'nin ceza sahası içinden şutunda, top direğin yanından dışarı çıktı.
17. dakikada Berghuis'in attığı golle Ajax 1-0 öne geçti.
38. dakikada sol kanattan Tadic'in ortasında, Haller topa dokundu ancak kaleci Ersin gole izin vermedi.
43. dakikada Berghuis'in sağ kanattan verdiği pası ceza sahasında alan Haller ön direkte topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu 2-0 yaptı.
Müsabakanın ilk yarısı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğünde sona erdi.
53. dakika Can Bozdoğan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batshuayi'nin şutunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.
66. dakikada kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Oğuzhan Özyakup'un şutunda, Pasveer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
69. dakikada Haller'in kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.
87. dakikada Neres'in ceza sahası yayı içinden sert şutunda, Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.
Müsabaka 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğünde sona erdi.