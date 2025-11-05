Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS muhtemel ilk 11'i...

Şampiyonlar Ligi 4. maçları başladı. Dün birçok müsabaka yapıldı, bugün de birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbol tutkunlarını bekliyor. Temsilcimiz Galatasaray da Ajax deplasmanına gidiyor. Mücadeleyi kaçırmak istemeyenlerin sıkça yönelttiği soru "Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Ajax - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 5 Kasım Çarşamba saat 23.00'te oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Ajax: Pasveer, Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Moro, Gloukh, Godts, Weghorst

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Sane, Osimhen

İlkay Gündoğan Ajax maçında yok

Galatasaray’ın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Ajax deplasmanında sahaya çıkamayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta mücadelesi öncesi yapılan son idmanda sakatlık yaşayan İlkay’ın tedavisi sürüyor ve oyuncu, teknik heyet tarafından riske edilmeyecek.

Singo dönüyor, Yunus belirsiz

Sakatlığını geride bırakan Wilfried Singo, Ajax karşısında kadroda yer alabilecek. Ancak ağrıları devam eden Yunus Akgün’ün durumu maç günü netlik kazanacak. Trabzonspor karşılaşmasında ağrı hisseden milli futbolcu, dünkü idmanda takımdan ayrı çalıştı.

Ajax’ta sakatlık sıkıntısı

Ev sahibi ekipte Kenneth Taylor, Chelsea maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda. Ayrıca Steven Berghuis, Kasper Dolberg ve Branco van den Boomen’in sakatlıkları devam ediyor. Üç oyuncunun da durumu son antrenmanın ardından değerlendirilecek.

Avrupa'da 332. maç

Galatasaray’ın Avrupa yolculuğu 1956-1957 sezonunda başladı. O günden bu yana farklı dönemlerde Avrupa kupalarında boy gösteren sarı-kırmızılılar, toplamda 37 ülkeden 112 takımla karşılaştı ve sahaya 331 kez çıktı.

Bu karşılaşmalarda Galatasaray 118 galibiyet elde ederken, 124 maçta sahadan mağlup ayrıldı. 89 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

Avrupa arenasında rakip ağlara 456 gol gönderen Galatasaray, kalesinde 504 gole engel olamadı.