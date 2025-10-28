Ajax - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı şifresiz mi?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax'ın konuğu oluyor. Liverpool ve Bodo/Glimt'i yenen Aslan, Hollanda temsilcini de devirip ilk 8 için avantaj elde etmek istiyor. Peki, Ajax - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 5 Kasım Çarşamba saat 23.00'te oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

30 Ocak'ta oynanan son 16 turu maçında Ajax müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.