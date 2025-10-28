Ajax - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Ajax'ın konuğu olacak. Son iki maçından galibiyetle ayrılan temsilcimiz bu maçtan da 3 puan alıp üst sıralar tırmanmak istiyor. Taraftar bu mücadeleye odaklanırken "Ajax - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" soruları sıklaşıyor.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax'ın konuğu oluyor. Liverpool ve Bodo/Glimt'i yenen Aslan, Hollanda temsilcini de devirip ilk 8 için avantaj elde etmek istiyor. Peki, Ajax - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ajax - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ajax - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 5 Kasım Çarşamba saat 23.00'te oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
30 Ocak'ta oynanan son 16 turu maçında Ajax müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Kaynak: HABER MERKEZİ