Ajax - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi 4. haftası başlıyor. Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Temsilcimiz art arda 3'üncü maçını kazanmak istiyor. İlk 8 için bu maç çok kritik. Taraftar mücadeleyi beklerken "Ajax - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu artıyor.
Avrupa arenasında yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax’a konuk olacak. Bir üst tura direkt geçmeyi hedefleyen Aslan bu maçtan 3 puan alıp avantaj elde etmek istiyor. Avrupa Ligi haftasında futbolseverler mücadelenin tarihini ve saatini öğrenmeye çalışıyor.
Ajax - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 5 Kasım Çarşamba saat 23.00'te oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
30 Ocak'ta oynanan son 16 turu maçında Ajax müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.