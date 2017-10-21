Akhisarspor ile Gençlerbirliği yenişemedi
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u 6-1 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor, evinde Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldı.
Süper Lig'in 9. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, ilk yarısını 3-1 geride tamamladığı maçta sahasında Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldı.
Karşılaşma öncesinde hafta içi hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından, Boluspor Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Çetiner Erdoğan için saygı duruşunda bulunuldu.
18. dakikada konuk ekip öne geçti. Ahmet Oğuz'un pasında ceza alanında topla buluşan Serdar Özkan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
23. dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Ceza alanında Ahmet İlhan Özek'in pasında Uğur Çiftçi şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2
38. dakikada ceza alanında Soner Aydoğdu, Scekic'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. 39'uncu dakikada penaltıyı kullanan Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2
45+2. dakikada ceza alanı sol köşesinden Serdar Özkan'ın ortasında arka bölümde Muric, kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-3
Müsabakanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
59. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kazanan ev sahibi ekipte Barbosa'nın ortasında ceza alanında Mustafa Yumlu, topu kapmak için Scekic'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Pozisyonda penaltı noktasını işaret eden hakem Suat Arslanboğa, Scekic'i de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç etti. 60'ıncı dakikada penaltıyı kullanan Paulo Henrique, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-3
65. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor skora denge getirdi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Barbosa ceza alanına ortasını yaptı. Oluşan karambolde topu önünde bulan Sissoko, altıpasın sağından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-3
Karşılaşma, 3-3 berabere sona erdi.
Kaynak: AA