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Al-Ahli Josef'i geri çağırıyor

Beşiktaş'ın bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Josef de Souza'yı eski takımı Al-Ahli geri çağırdı.

Al-Ahli Josef'i geri çağırıyor
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NTV Spor'un haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Josef'in sözleşmesini haksız feshettiğini iddia ediyor.

Brezilyalı futbolcu 6 aylık maaşını alamadığı gerekçesiyle kontratını tek taraflı sonlandırmış ve Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Siyaz-beyazlılar henüz Josef de Souza'nın lisansını çıkartamazken, geçici lisans için FIFA'ya başvurdu.

Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı oyuncunun Al Ahli ile arasındaki anlaşmazlığın çözülmemesi halinde Josef de Souza ile yapılan 2 yıllık anlaşmayı feshetme hakkına sahip.

Al-Ahli Josef de Souza transfer Beşiktaş

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