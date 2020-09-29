Al-Ahli Josef'i geri çağırıyor
Beşiktaş'ın bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Josef de Souza'yı eski takımı Al-Ahli geri çağırdı.
NTV Spor'un haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Josef'in sözleşmesini haksız feshettiğini iddia ediyor.
Brezilyalı futbolcu 6 aylık maaşını alamadığı gerekçesiyle kontratını tek taraflı sonlandırmış ve Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Siyaz-beyazlılar henüz Josef de Souza'nın lisansını çıkartamazken, geçici lisans için FIFA'ya başvurdu.
Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı oyuncunun Al Ahli ile arasındaki anlaşmazlığın çözülmemesi halinde Josef de Souza ile yapılan 2 yıllık anlaşmayı feshetme hakkına sahip.