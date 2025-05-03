Al-Hilal’de şok ayrılık! Jorge Jesus’un sözleşmesi feshedildi

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal, teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrıldığını açıkladı. Takımın başında ikinci dönemini geçiren Portekizli çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği başarılı performans nedeniyle Jorge Jesus’a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında kendisine başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Al-Hilal, Jesus’un ayrılığının ardından takımın başına geçici olarak yardımcı antrenör Mohammed Al-Shalhoub’un getirildiğini bildirdi.

70 yaşındaki deneyimli teknik adam, Al-Hilal’deki ikinci döneminde çıktığı 99 maçta 80 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 9 mağlubiyet aldı. Bu süreçte Al-Hilal’e 1 Suudi Arabistan Pro Ligi Kupası, 1 Suudi Arabistan Kupası ve 2 Suudi Süper Kupası şampiyonluğu kazandırdı.

Jorge Jesus’un yönetimindeki Al-Hilal, Nisan 2024'te tüm kulvarlarda üst üste 34 maç kazanarak kendi kırdığı dünya rekorunu da geliştirmişti. Bu olağanüstü performansa rağmen ayrılık kararı alınması dikkat çekti.

Jesus, 2022-2023 sezonunda Türkiye'de Fenerbahçe'yi çalıştırmış, sarı-lacivertlilere Türkiye Kupası zaferi kazandırmıştı.