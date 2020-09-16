"Alacağımız ve satacağımız oyuncular olacak"

16 Eylül 2020

Havalimanında beIN Sports'a açıklamalar yapan Albayrak, "İki kardeş ülkenin iki kardeş takımı karşı karşıya gelecek. Türkiye'ye turu geçmiş olarak dönmüş olacağız." dedi.

Ligin ilk haftasında takımın performansını değerlendiren Albayrak, "Aldığımız yeni oyuncular ve hazır olmayan oyuncularımız var. Falcao, Arda, Taylan çok iyi geliyor. Birçok futbolcumuz iyi başlangıç yaptı. Daha da iyi olacak." ifadelerini kullandı.

"Omar çok iyi oynadı"

Yeni transfer Omar Omar Elabdellaoui ile 6-7 ay önce anlaştıklarını söyleyen Albayrak, "İnsanlar transfer yapmadığımızı söylüyor ama mesela Omar ile 6-7 ay önce anlaştık. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek. Çok da iyi oynadı, Allah nazardan korusun." dedi.

"Gelenler de, gidenler de olacak"

Transfere devam edeceklerine vurgu yapan Abdürrahim Albayrak, "Aldığımız yeni oyuncuların çoğu henüz kadroya giremedi. Alacağımız isimler olacak. Gelenler de, gidenler de olacak. Geç saatlere kadar çalışıyoruz. Almak kadar satmak da önemli. Elimizden geleni yapıyoruz. Galatasaray taraftarı bize güvensin, onları hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.