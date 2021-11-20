  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
  3. Alanyaspor evinde Beşiktaş'ı devirdi
Takip Et

Alanyaspor evinde Beşiktaş'ı devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yendi

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde evinde Beşiktaş'ı ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ı 2-0'la geçti.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Volkan Ahmet Narinç

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Fatih Aksoy (Dk. 83 Novais), Efecan Karaca (Dk. 88 Leroy Fer), Emre Akbaba, Davidson (Dk. 83 Candeias), Babacar (Dk. 72 Diedhiou)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, De Souza, Ghezzal (Dk. 86 Güven Yalçın), Pjanic (Dk. 46 Teixeria), Hutchinson (Dk. 46 Can Bozdoğan), Larin, Kenan Karaman (Dk. 59 N'Koudou)

Goller: Dk. 14 Babacar, Dk. 90+4 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Efacan Karaca, Dk. 49 Juanfran (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 39 Ghezzal (Beşiktaş)

 

 