Alanyaspor evinde Beşiktaş'ı devirdi
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yendi
Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde evinde Beşiktaş'ı ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ı 2-0'la geçti.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Volkan Ahmet Narinç
Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Fatih Aksoy (Dk. 83 Novais), Efecan Karaca (Dk. 88 Leroy Fer), Emre Akbaba, Davidson (Dk. 83 Candeias), Babacar (Dk. 72 Diedhiou)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, De Souza, Ghezzal (Dk. 86 Güven Yalçın), Pjanic (Dk. 46 Teixeria), Hutchinson (Dk. 46 Can Bozdoğan), Larin, Kenan Karaman (Dk. 59 N'Koudou)
Goller: Dk. 14 Babacar, Dk. 90+4 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Efacan Karaca, Dk. 49 Juanfran (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 39 Ghezzal (Beşiktaş)