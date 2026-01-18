Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman başlayacak? FB maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, ligdeki kritik deplasmanlarından birinde Alanyaspor’a konuk oluyor. Sarı Kanarya'nın puan kaybına tahammülü yok. Mücadele büyük bir heyecanla beklenirken "Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman başlayacak" sorusuna yanıt aranıyor.
Süper Lig'in ikinci devresi başladı. Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile berabere kaldı. Aslan'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe 3 puan istiyor. Taraftar mücadeleyi beklerken "Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman" sorusu sıkça geliyor.
Alanyaspor Fenerbahçe maçı bilgileri
Alanyaspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de Alanya Oba Stadı'nda oynanacakç Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Janvier, Fatih, Ruan, Efecan, Ui-Jo, Güven
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Oğuz, Guendouzi, İsmail, Asensio, Talisca, Kerem, Jhon Duran
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle Archie Brown, Levent Mercan, Sebastian Szymanski kadroda yok. Youssef En-Nesyri ise bu akşam Afrika Uluslar Kupası'nda bu akşam final maçına çıkacak.
İyileşen Nelson Semedo ile Edson Alvarez bu akşam süre alabilir.