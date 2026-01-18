Alanyaspor-Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde önemli bir yükseliş yaşayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya 39 puanla 2. sırada başlıyor.
ilk devreyi namağlup bitiren Fenerbahçe, devre arasında yarı finalde Samsunspor'u, finalde de Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerin ise sahaya çıkacağı 11 belli oldu
İlk 11'ler
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Efecan, Jo, Ogundu.
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Kerem, Musaba, Asensio, Talisca.