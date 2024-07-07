Alex de Souza, Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıktı

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından 2024-2025 sezonu için Antalyaspor'un başına getirilen Brezilyalı teknik direktörü Alex de Souza, kırmızı-beyazlı takımın başındaki ilk antrenmanına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde çıktı.

Teknik Direktör Alex de Souza yönetimindeki antrenman düz koşuyla başlarken, daha sonra küçük sahada 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Alex, idmanda oyunculara yapmaları gerekeni anlatırken; antrenman top sürme çalışması ve istasyon çalışmasıyla tamamlandı. Kırmızı-beyazlıların kalecileri ise takımdan ayrı çalıştı.

Yeni transferler ilk antrenmanına çıktı

Antalyaspor'un yeni transferlerinden ön sözleşme imzalanan kaleci Kenan Piric ve orta saha oyuncu Soner Dikmen, kırmızı-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı. Akdeniz ekibi Antalyaspor'un transfer yasağı olmasına rağmen anlaşma sağladığı ve 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni oyuncular da bugün gerçekleşen antrenmanlarında yeni teknik direktörü Alex de Souza ile birlikte çalışma fırsatı buldu.

Sakat ve izinli oyuncular katılmadı

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı bulunan ve tedavi süreci devam eden Bünyamin Balcı ile UEFA Avrupa U19 Şampiyonası için Milli Takım kampında bulunan Emre Uzun antrenmana katılamadı. Antalyaspor'un İsveçli oyuncusu Sam Larsson ise özel izinli olması nedeniyle idmanda yer almadı.

Antrenmanın ardından Burdur kampı başlayacak

Bugün kamp için Burdur'a gidecek olan kırmızı beyazlılar, 17 Temmuz'a kadar Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde, 20-30 Temmuz tarihleri arasında ise Erzurum'da yapacağı kamplar ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Antalyaspor'un kamplar süresince 5 hazırlık maçı oynanmasının planlandığı öğrenildi.