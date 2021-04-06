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Alex de Souza antrenörlüğe başladı

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza antrenörlük kariyerine başladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe formasını giyen ve kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Alex de Souza antrenörlüğe başladı.

Ülkesi Brezilya'nın önemli kulüplerinden Sao Paulo ile sözleşme imzalayan Alex, 20 yaş altı takımın antrenörü olarak görev yapacak.

Alex'in tanıtımında Türkçe bir mesaj yayınlayan Sao Paulo'nun bu mesajında, "Türklerin de bildiği gibi Alex artık Sao Paulo'da! Hoş geldin Alex. Hoş geldiniz Türk taraftarlar." ifadeleri kullanıldı.

43 yaşındaki Alex ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.