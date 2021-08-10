Alex Teixeira resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Alex Teixeira ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alex Teixeira'ya, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
🤝 Bekleyiş sona erdi...— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 10, 2021
🌟 Huzurlarınızda Alex Teixeira Santos! #BüyükBuluşma pic.twitter.com/BeSeMi659W
Daha önce ülkesinde Vasco da Gama, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk formaları giyen 31 yaşındaki Teixeira, son olarak Çin'in Jiangsu Suning takımında görev yapmıştı.