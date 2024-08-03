Alexander Sörloth Atletico Madrid'e transfer oldu
Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da da forma giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth, Villarreal'den İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Atletico Madrid'e transfer oldu.
AA
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İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Atletico Madrid, Villarreal'den Norveçli golcü Alexander Sörloth'u kadrosuna kattı.
Atletico Madrid Kulübü, sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Sörloth ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Norveçli milli golcü, geçen sezon Villarreal formasıyla çıktığı 41 maçta 26 gol attı.
Sörloth, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da görev yapmıştı.