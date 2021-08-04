Ali Akman, Hollanda'da kendini kanıtlayacak
Eintracht Frankfurt takımı Ali Akman'ı Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen'e kiraladı.
AA
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Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi NEC Nijmegen, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından Ali Akman'ı kiraladı.
NEC Nijmegen Kulübü, 19 yaşındaki Ali Akman'ın bir yıllığına kiralandığını açıkladı.
Altyapısında yetiştiği Bursaspor'dan geçen sezon ayrılan genç forvet, mart ayında Eintracht Frankfurt ile 2025'e kadar sözleşme imzalamıştı.