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Ali Akman, Hollanda'da kendini kanıtlayacak

Eintracht Frankfurt takımı Ali Akman'ı Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen'e kiraladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi NEC Nijmegen, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından Ali Akman'ı kiraladı.

NEC Nijmegen Kulübü, 19 yaşındaki Ali Akman'ın bir yıllığına kiralandığını açıkladı.

Altyapısında yetiştiği Bursaspor'dan geçen sezon ayrılan genç forvet, mart ayında Eintracht Frankfurt ile 2025'e kadar sözleşme imzalamıştı.