Ali Koç: Camiama sesleniyorum, ayaklanma zamanı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Koç'un açıklaması şöyle: "Öncelikle camiama sesleniyorum. Önce bir sakin olun. 'Asın, kesin, masaya yumruğu vurun, düdük astırın' diyorsunuz önce bir sakin olun. Kim Min-Jae'ye verilen kart, Avrupa'da hiçbir yerde böyle pozisyonlara faul verilmiyor. Camiama sesleniyorum. Sakin olun. Kart pozisyonuna baktığımda yüzde 50-yüzde 50 dedim ama sonradan izleyince kararım netleşti. Avrupa'nın her yerinde bu pozisyona kart verilmiyor.

'Hakem rezaleti bir norm olarak kabul ediliyor'

Şu gördüğünüz olay, hakem rezaleti, bir norm olarak kabul ediliyor. Bu takımla gurur duyuyorum. Bu maç 11'e 11 bitseydi, bu maçtan galip ayrılmamamız söz konusu değildi. Artık harekete geçme, ayaklanma zamanı. Allah'tan son dönemde kulüpler ayaklandı. Bu böyle gitmeyecek. Bir hakem, mimiklerinden tuttuğu tarafı ele verir mi? Ali Maçalan, bizden geçen sezonki Konyaspor maçını da almıştı. İki senedir doğrandık! Öyle ya da böyle bu sistem değişecek.