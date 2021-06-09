Ali Koç: Kripto para işine gireceğiz

Ali Koç, ekonomi gazetecileriyle bir araya geldi. Toplantıya Dünya Gazetesi'nden Hakan Güldağ, Vahap Munyar ve Ceyhun Kuburlu katıldı.



Fenerbahçe'nin yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Koç, üç büyükler arasında Fenerbahçe'nin ekonomik olarak en sıkıntılı kulüp olduğunun altını çizerek bunu aşmak için hayata geçirilen projelerden bahsetti.

Koç, “Kulüpler nerede, finansal tablo ne durumda, kur hareketleri, Avrupa-Türkiye ne durumda... Pandemi hepimizi etkiledi. Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı. İndirim istedi. Şu oldu, bu oldu. Mazeretler veriyor. İndirim istiyor. Yetmiyor, 2.6 milyar olan rakamı 2 milyara indirmeye çalışıyor. Bu ne demek. 500 milyon dolarlık ihale 215 oldu demektir. Önümüzdeki sezon için anlaşamıyoruz. Bu zamana kadar bu arkadaşları tutmuşlar. Başka ülkede olsa ihaleye fesat karıştırmaktan başka bir şey değildir. 388, 337 inmiş. Şimdi 215 istiyorlar. Buna nasıl müsade ediliyor? Katar'a en sıkıntılı gününde destek olan ülkeyiz biz. Yapılan ihale sonrası şartlara uymayarak bu şekilde mağdur olunmasını Katar'ın bir şirketi nasıl yapıyor? Bir yerden güvence almadan olmaz. Bu kadar indirim almak için, yarın öbür gün birisi para almış bunun için deseler kimse şaşırmaz. Kulüpler Birliği olarak çok rahatsızız. TFF de artık bıktı. Bir yerden bir güvence almadan bu iş olmaz. Biz sizin kafanıza silah tutmadık. Ekonomi kötüye gidiyor benim suçum mu? Hak vermemiz gereken konu şu, korsan yayın. Türkiye Cumhuriyeti, korsana dur demeli. Biz bunu yapmak zorundayız. BeIN kendi başına yapamaz. Mevzuat değişikliği ve servis sağlayıcıların yatırım yaparak bunun engellenmesi. Burada haklılar. Bizimle ciddi anlamda dalga geçiyorlar diyebilirim. Son sezona gidiyoruz. en geç aralık ayında ihale yapmamız lazım. İhale komisyonumuz var, orijinalden düşük olacağını bildikleri için bizi dahil ettiler." diye konuştu.

'TL’nin son 4 yıldaki performansı belimizi büktü'

Ali Koç sözlerine şöyle devam etti: "TL'nin son 4 yıldaki performansı ciddi anlamda belimizi büktü. Kulüplerin ekonomisi faizleri bile ödeyemeyecek durumda. Aşağı yukarı 67 milyon euro faiz ödüyoruz. Normalde ürettiğimiz ekonomiyle denk geliyor. Şapkadan tavşan çıkarmamız gerekiyor. Bankalar Birliği bir destek hazırladı. İlk raunda girmemiştik. O anlaşmanın yürümeyeceğini biliyorduk."

'Sportif açıdan 10 üzerinden 6 veririm'

"1.7 milyonluk gayrimenkulümüz var. 600 milyonu salon. 1.1'i, 1.2'si kompleks. Bunları yapan başta Aziz Yıldırım olmak üzere teşekkür ediyorum. Bir araziye 230 milyon borcumuz var. Geri kalanlarda da yaklaşık 50 milyon borcumuz var. Gayrimenkullerimiz var ama diğer 2 kulüp kadar fazla değil. Belki Riva modeli gibi, araziler tahsis edilecek. İhtiyacımız var buna. Kulüplerin kaynak yaratması lazım."

"Kendimizi başarılı buluyor muyuz? Beklentilerimizi yapamadık. Başarılı olamadık. Ekonomik olarak ise elimizden gelenin en iyisini yaptık. Orada iyi bir karne veririm. Sportif açıdan 10 üzerinden 6, diğer konularda 7,8 veririm."

Fenerbahçe'nin dijital yatırımları

Fenerbahçe'nin dijital ortamda yan gelirlerini artırdığını belirten Koç, Youtube projesinin 5-6 milyon TL gelir getirdiğini ve kripto para işine de gireceklerini söyledi.

Ali Koç, "Türkiye'deki bütün kulüpler sıkıntılı durumda. Biz bir kulüp almayı ya da iş birliği yapmayı düşündüğümüzü söyledikten sonra o kadar sıkıntılı kulüp varmış ki onlarca mesaj yağıyor. 3 büyük kulüp arasında en sıkıntılısı da Fenerbahçe." diye konuştu.

'Kripto para işine gireceğiz'

Fenerbahçe Başkanı, dijital yatırımlarla ilgili olarak, "100-150-200 diye gidecek bir dijital gelir beklentimiz var. YouTube projesini başlattık 5-6 milyon lira gelire geldik, kripto yapacağız vs. Bunlardan 100-150 milyon gelir getirmemiz lazım. Elimizde gayrimenkullar var, bunları devletimizin de belki omuz vermesiyle geliştirebilme imkanlarını kovalamamız gerekiyor. Emlak furyasını kaçırdık. Kenan Evren Lisesi 10 sene önce bizim olsaydı, belki bu yakanın en büyük gayrimenkul projesi olacaktı, artık o kadar cazibesi yok. Geçmişte düşünülenlerle gelinenler arasında fark var." ifadelerini kullandı.

"12 milyar olan legal bahis oldu 60 milyar'

Ali Koç, sözlerini şöyle bitirdi: "Ben bahis hiç oynamadım ama çeşitlilik yoktu, oran düşüktü, canlı bahis, maçlar oynanırken bahis yapma imkanı geldi. Bunlar yoktu, devletimiz bir müdahale etti, 2 sene evvel 12 milyar olan legal bahis oldu 60 milyar. UEFA'nın FFP düzenlemeleri sonrasında düzelmeyen tek ülke takımları bizimkilermiş. Onun için zaten bu işin içinden çıkamıyoruz. AŞ, dernek yapısını anlamakta çok zorluk çekiyorlar, bugün müzakere ettiğim yönetim 3 ay sonra gidiyor, kafaları karışık. Türkiye'deki karışık sistemi sahiplik modelinin olmamasına bağlıyorlar."