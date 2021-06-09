Ali Koç: Kulüplerin ekonomisi faizi bile ödeyemiyor

Ceyhun KUBURLU



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Televizyonu’nda ekonomi basınıyla bir araya geldi. Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, yayıncı kuruluştan bahis gelirlerine, kulübün ekonomik durumundan teknik direktör konusuna kadar birçok konuda bilgi verdi.

Ali Koç, “Yayıncı kuruluş 2.6 milyar TL’den 2 milyar TL’ye inmeyi istiyor. Bu kabul edilemez” dedi. Koç, konuşmasında kripto para çıkartacaklarını da söyledi, sporcu yetiştirmek için akademi kuracaklarının da müjdesini verdi.

DÜNYA’dan Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ ve Genel Koordinatörümüz Vahap Munyar da ekonomi basını adına Ali Koç’la söyleşi yapan isimler arasındaydı.



Ekonomi basının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Kulüpler nerede, finansal tablo ne durumda, kur hareketleri, Avrupa-Türkiye ne durumda... Pandemi hepimizi etkiledi. Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı. İndirim istedi. Şu oldu, bu oldu. Mazeretler veriyor. İndirim istiyor. Yetmiyor, 2.6 milyar olan rakamı 2 milyara indirmeye çalışıyor. Bu ne demek. 500 milyon dolarlık ihale 215 oldu demektir. Önümüzdeki sezon için anlaşamıyoruz. Bu zamana kadar bu arkadaşları tutmuşlar. Başka ülkede olsa… İhaleye fesat karıştırmaktan başka bir şey değildir. 388, 337 inmiş. Şimdi 215 istiyorlar. Buna nasıl müsade ediliyor? Katar’a en sıkıntılı gününde destek olan ülkeyiz biz. Yapılan ihale sonrası şartlara uymayarak bu şekilde mağdur olunmasını Katar’ın bir şirketi nasıl yapıyor? Bir yerden güvence almadan olmaz. Bu kadar indirim almak için, yarın öbür gün birisi para almış bunun için deseler kimse şaşırmaz.

Kulüpler Birliği olarak çok rahatsızız. TFF de artık bıktı. Biz sizin kafanıza silah tutmadık. Ekonomi kötüye gidiyor benim suçum mu? Hak vermemiz gereken konu şu, korsan yayın. Türkiye Cumhuriyeti, korsana dur demeli. Biz bunu yapmak zorundayız. BeIN kendi başına yapamaz. Mevzuat değişikliği ve servis sağlayıcıların yatırım yaparak bunun engellenmesi konusu, burada haklılar. Bizimle ciddi anlamda dalga geçiyorlar diyebilirim. Son sezona gidiyoruz. En geç aralık ayında ihale yapmamız lazım. İhale komisyonumuz var, orijinalden düşük olacağını bildikleri için bizi dahil ettiler.”

"TL’nin 4 yıldaki performansı belimizi büktü"

Ali Koç, şöyle devam etti: “TL’nin son 4 yıldaki performansı ciddi anlamda belimizi büktü. Kulüplerin ekonomisi faizleri bile ödeyemeyecek durumda. Aşağı yukarı 67 milyon euro faiz ödüyoruz. Normalde ürettiğimiz ekonomiyle denk geliyor. Şapkadan tavşan çıkarmamız gerekiyor. Bankalar Birliği bir destek hazırladı. İlk raunda girmemiştik. O anlaşmanın yürümeyeceğini biliyorduk.”

"Futbolun master planını hazırlamalı"

Başkan Ali Koç, “Futbolu tamamen kendim yönetsem altyapıdan tesisleşmeye, ekonomiden transfere birçok alanda master planı yapardım. Herkesin el ele vererek 10 yıllık bir plan hazırlaması lazım” dedi.

Sportif açıdan 10 üzerinden 6

Ali Koç, konuşmasını şöyle sürdürdü: “1.7 milyar liralık gayrimenkulümüz var. 600 milyonu salon kalanı kompleks. Bunları yapan başta Aziz Yıldırım olmak üzere bütün yöneticilere teşekkür ediyorum. Bir araziye 230 milyon lira borcumuz var. Geri kalanlarda da yaklaşık 50 milyon lira borcumuz var. Gayrimenkullerimiz var ama diğer 2 kulüp kadar fazla değil. Belki Riva modeli gibi, araziler tahsis edilecek. İhtiyacımız var buna. Kulüplerin kaynak yaratması lazım. “Kendimizi başarılı buluyor muyuz? Beklentilerimizi yapamadık. Başarılı olamadık. Ekonomik olarak ise elimizden gelenin en iyisini yaptık. Orada iyi bir karne veririm. Sportif açıdan 10 üzerinden 6, diğer konularda 7-8 veririm.”

Fenerbahçe'nin dijital yatırımları

Fenerbahçe'nin dijital ortamda yan gelirlerini artırdığını belirten Koç, Youtube projesinin 5-6 milyon TL gelir getirdiğini ve kripto para işine de gireceklerini söyledi.

Ali Koç, "Türkiye'deki bütün kulüpler sıkıntılı durumda. Biz bir kulüp almayı ya da iş birliği yapmayı düşündüğümüzü söyledikten sonra o kadar sıkıntılı kulüp varmış ki onlarca mesaj yağıyor. 3 büyük kulüp arasında en sıkıntılısı da Fenerbahçe." diye konuştu.

"Kripto para işine gireceğiz"

Fenerbahçe Başkanı, dijital yatırımlarla ilgili olarak, "100-150-200 diye gidecek bir dijital gelir beklentimiz var. YouTube projesini başlattık 5-6 milyon lira gelire geldik, kripto yapacağız vs. Bunlardan 100-150 milyon gelir getirmemiz lazım. Elimizde gayrimenkullar var, bunları devletimizin de belki omuz vermesiyle geliştirebilme imkanlarını kovalamamız gerekiyor. Emlak furyasını kaçırdık. Kenan Evren Lisesi 10 sene önce bizim olsaydı, belki bu yakanın en büyük gayrimenkul projesi olacaktı, artık o kadar cazibesi yok. Geçmişte düşünülenlerle gelinenler arasında fark var" ifadelerini kullandı.