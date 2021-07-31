Ali Koç: Statların kapasitesini artıralım ama sadece aşı olanları alalım

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamada bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni sezonda statların tam kapasiteyle seyirci alması teklifinde bulundu.

Konuşmasında “Allah'ın izniyle inşallah bu sene yüzde 50 kapasiteyle başlayacağız” diyen Koç, Taraftarlarımızın o birikmiş coşkusuna ihtiyacımız var. Sıkıştığımız maçları taraftar desteği ile alacağımıza inanıyoruz. Ya aşı olacaksın ya da her maç öncesi PCR testi olacaksın. Aşıya teşvik açısından son derece etkili olmuş, tebrik etmek lazım. Umarım alınan bu kararlar stattan stada, maçtan maça değişmez, umarım her yerde aynı şekilde uygulanır. Biz seyirci yasağına uymaya çalıştık ama gittiğimiz statlarda farklı uygulamalar gördük. Yüzde 50'den yüzde 100'e artıralım diye bir öneri yapalım ve sadece aşı olanları alalım." değerlendirmesinde bulundu.