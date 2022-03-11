Ali Koç: Ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada, "TFF'nin aldığı karar tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adımdır." diye konuştu.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

- Geçen sezon hakem faciaları nedeniyle 12 ile 15 puanımız alenen gasp edildi.

- Hakem atamalarıyla ilgili bugüne kadar hiçbir pazarlığa girmedik.

- Trabzonspor maçına Zorbay Küçük'ün gece yarısı atanmasının altında yatan sebebi merak ediyoruz.

- Direkt kırmızı kart minimum 2 maç ama PFDK, İrfan'a 1 maç vererek kararın ne kadar yanlış olduğunu gösterdi. Ancak aynı Zorbay Küçük bu hafta da maç alıyor.

- UEFA, Cüneyt Çakır'ın çarşamba günü yöneteceği maçı başka bir hakeme vermiş. Doğru mu?

- Aylardır böyle bir çalışmanın sürdürüldüğüne inanmıyoruz.

MHK'nın kararı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 11 Mart'ta alınan kararla, Süper Lig ve 1. Lig Hakem ve Gözlemci Klasmanları yeniden belirlendi. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek gibi isimler sezonun kalanında görev almayacak.