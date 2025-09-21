Ali Koç ve Sadettin Saran yarışıyor! Fenerbahçe’de kritik seçim başladı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul süreci başladı. Eski Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleştirilen seçim, camia ve taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

Başkan adaylarından Sadettin Saran destekçileriyle bir araya gelirken, mevcut Başkan Ali Koç da salonda seçim sürecine odaklandı. Gözler, kongre sonunda açıklanacak yeni başkanın kim olacağına çevrildi.

Program kapsamında genel kurul toplantısı saat 10.30'da başlayacak. Oy verme işlemleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında 50 sandıkta gerçekleştiriliyor. Oyların, genel kurul divan başkanlığı tarafından sayılmasının ardından Fenerbahçe'nin yeni başkanı resmen ilan edilecek.

Başkan adaylarının listeleri

Ali Koç'un yönetim listesinde şu isimler yer alıyor:

Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman.

Sadettin Saran'ın listesinde ise şu isimler bulunuyor:

Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz.