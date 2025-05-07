Ali Koç'tan istifa söylentilerine yanıt : Doğru bulmuyorum

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da birçok konuda açıklamalarda bulundu. Koç, bu seneki derbi performanslarının kabul edilemez olduğunu söylerken, "Ben ve arkadaşlarım Yüksek Divan Kurulu'nda söylediğimiz aynı noktadayız, görevimize devam ediyoruz" diye konuştu. Mali ve kurumsal olarak Fenerbahçe'nin iyi bir noktada olduğunu ifade eden Ali Koç, "Biz göreve geldiğimizde UEFA'nın kapağında batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe olarak gösteriliyor. Finansal Fair Play vardı ve manevra alanımız kısıtlıydı. Geldiğimiz noktada Fenerbahçe, kurumsal ve mali olarak iyi noktada" ifadelerini kullandı.

"Taraftarın tepkisini anlıyorum, başarı isteği normal"

Taraftarların tepkisiyle ilgili görüşlerini bildiren Ali Koç, "Taraftarın öfkesi çok, çünkü beklentisi çok. Diğer camialar uzun yıllar şampiyon olamadı, biz de benzer dönemi yaşıyoruz. Bizim dönemde dijital medya var, eleştiriler yüksek sesle çıkabiliyor. Bu tepkileri anlıyorum, başarı isteği normal. Bizim jenerasyonun taraftarlığı bugünün taraftarlığından biraz farklı. Biz pazara kadar değil mezara kadar kültüründen gelen insanlarız. Gençler sabırsız. Z kuşağı vefa konusunda esnek" açıklamasında bulundu.

"İstifa etmeyi doğru bulmuyorum"

İstifa etmeyi doğru bulmadığını da vurgulayan Başkan Koç, "İmza kampanyası yapılıyor. Demokratik haktır, saygı duyuyorum. Bu kadar olaydan sonra camiamız bizi onur kırıcı şekilde yollamak istiyorsa bu da kaderde varmış deriz. Boynumuz kıldan ince deriz. Ama bunu hak etmediğimizi ve bu yöntemin camiamıza yakışmadığını düşünüyoruz. İmza toplayarak başkan göndermek, Fenerbahçe'ye yakışmaz. Kongre yapılırsa da da aday olmam" dedi.

"Devre arasında Morinho'ya teklif geldi"

Devre arasında Mourinho'ya iki yıl için 36 milyon Euro'luk teklif geldiğini ve kabul etmediğini dile getiren Ali Koç, şunları söyledi: "Tango iki kişi ile yapılır. Jose Mourinho eğer gitmek isterse şartlar belli. Ondan farklı bir şey gelirse bakarız. Mourinho'nun başardıklarını kimse inkar edemez. Son dönemde de Avrupa şampiyonluğu var. Mourinho, Mourinho'dur. Bunu tartışamayız. İnanıyorum ki Mourinho, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaktır. Zaten anlaşmayı da bu nedenle iki senelik yaptık. Mourinho hiç oyuncu ismi telaffuz etmez. Profil tarif ediyor. 3 Portekizli hocamızdan bir tek Vitor Pereira, direkt oyuncu ismi veriyordu transferde. Piyasayı çok iyi biliyordu. 4 üst seviye oyuncu almak istiyoruz. Birkaç oyuncumuza teklifler var, o yüzden bu sayı 5-6 olabilir. Bu sezon en kuvvetli takımı kurduk. Gelecek sezon daha kuvvetlisini kuracağız."

"Osimhen bize hiçbir zaman teklif edilmedi"

Osimhen ile ilgili de konuşan sarı-lacivertli takımın başkanı, "Osimhen özel bir oyuncu. Türkiye Ligi'nin üstünde bir oyuncu. Başka bir kategoride, 40 yılda bir gelir. Bize hiçbir zaman teklif edilmedi. Arabistan'a gidiyordu, el sıkışmışlardı. Napoli fiyat artırdı. O noktada şans Galatasaray'a vurdu. Çok da iyi oldu, çünkü Icardi kötü sakatlandı. Düşeş oldu, belki ikisi birden olsa, sıkıntı da olabilirdi. Osimhen için 'Galatasaray'da kalacak mı' diye konuşuluyor. Anlaşma kurallara göre yapılırsa, harcama limitine yer kalmaz! Bir oyuncuyla biter" diye konuştu.

"2-3 aydır hakemlerle ilgili niyet sorgulamaya başladım"

Hakemlerle ilgili de görüşlerini açıklayan Koç, "Hakemler yavaş yavaş gençleşmeye başladı. Geçiş sıkıntıları oluyor tabii ki, hatalar gayet normal. Benim korkum, bu şeyi temizlemezsek bu genç hakemlere de sirayet edecek. 2-3 aydır hakemlerle ilgili niyet sorgulamaya başladım. Haklı olabilirim, haksız olabilirim. Topyekûn hakemlik müessesesi kendini baştan aşağı yeniden dizayn etmelidir. Hakemlere, ayak basar basmaz 'Hangi takımlısın?' diye sorulmalı. Çok basit bir şey. Hakemlerden dolayı şampiyonluk kaybettik demiyorum ama Galatasaray - Beşiktaş maçını hatırlayın, 8 kart verilmedi! Ancak son dönemdeki hatalarımızdan dolayı biz elimizle verdik. İlk yarı o işler olmasa, kafa kafaya gidiyorduk. Hakkını verelim, son dönemde de Galatasaray vitesi arttırdı ama düşük viteste yardımlar da oldu" sözlerini sarf etti.

"Bir hakemin 3 bin 200 tane davası olur mu?"

Bir hakemin 3200 tane davasının olduğunu vurgulayan Başkan Ali Koç, "Bir tane hakemin 3200 tane davası olur mu ya? Hakaret davası. 3200 davadan 40-50 milyon lira kazanıyorsa bir hakem, bu ne demek? Ya ihaleye koyuyorlar 60 dava 100 dava, parayı peşin alıyorlar sonra avukat uğraşıyor. Ben şimdi dönüp desem ki 'Bilerek hata yapıyorlar, daha fazla hakaret yesinler de dava yoluna gitsinler' diye. Hakaret yiyen bir insana da hakkını koruma diyemezsin. Ben bunu Avrupa futbolunun tepesindeki insanlara söyledim, inanamadılar, hayret ettiler" dedi.

"Hakan Bilal Kutlualp'in başkanlığa kendisini layık görmesi beni çok etkiledi"

Adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp için de açıklamalarda bulunan Koç, "Hakan Bilal Kutlualp'e teşekkür ederim. Ortada seçim ortamı yokken adaylığını açıklamasına bir şey diyemeyiz, hakkıdır. Özgüveni ve cesareti, beni en çok, Fenerbahçe başkanlığına aday olma cesareti ve bunu kendisine layık görmesi etkiledi. 3 Temmuz'da bu adam Çırağan'da basın toplantısı düzenledi. 'Kişiler ile kurumlar ayrılmalı. Aziz Yıldırım ve yönetimi istifa etsin' dedi. Bu adam o gün aleyhimizde ifade verdi. İçeride yatanlar, şimdi onunla yürüyor. Mahmut Uslu'yu yalan makinesine bağlayın, makineyi bozar" şeklinde konuştu.

"Şampiyonluk borcum var"

Ali Koç, ilk 6 yılda yanlışlar yaptıklarını dile getirerek, "Şampiyon olamadık ama sonuçta yine biz seçildik. Benim Fenerbahçe'den alacağım yok, şampiyonluk borcum var. Göreve geldiğimizde Fenerbahçe'nin geliri 177 milyon Euro'ydu. Bugün 358 milyon Euro. Mali bağımsızlık konusunda tertemiz bir kulüp bırakmadan gitmek istemiyorum. Buna da hakkımın olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki sezon sponsorluk gelirlerimiz Euro üzerinden %40 artacak. Şu an telaffuz edemeyeceğimiz bir şey var, 3-4 haftada sonuçlanacak bir konu. Bizim hesaplarımıza göre, Allah'ın izniyle, 50 milyon Euro'nun üstünde, totalde 3 haneli rakamlara yakın bir imkanımız olacak. O yüzden transferde cephanemiz var" ifadelerini kullandı.