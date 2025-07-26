Ali Koç’tan sürpriz transfer açıklaması: Feyenoord maçında iki yeni isim sahada

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün yeni sezon hazırlıkları kapsamında Feyenoord ile oynanacak hazırlık maçında önemli bir sürprizi açıkladı. Başkan Koç, söz konusu maçta iki yeni transferin sarı lacivertli formayı giyeceğini söyledi.

Ancak bu oyuncularla henüz resmi imzalar atılmadığını belirten Ali Koç, "İmza olmadığı için isimlerini burada açıklayamıyorum. Ama Feyenoord maçında iki yeni transferimiz sahada olacak" ifadelerini kullandı.