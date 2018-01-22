All-Star’da Ayşe Begüm’den muhteşem şov

22 Ocak 2018

Oyuncu kalitesi bakımından ‘Avrupa’nın en iyi ligi’ olarak gösterilen Tahincioğlu Basketbol Ligi’nin yıldızlarının buluştuğu Tahincioğlu All-Star 2018 Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlendi.

Smaç, yetenek ve üç sayı yarışmalarının yanı sıra yapılan şovlar da izleyenleri büyüledi.

Asya ile Avrupa karmaları arasında oynanan All-Star maçının periyot arasında Dünya ve Avrupa Şampiyonu Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı gösteri düzenledi. Ayşe Begüm, seyircilerden büyük alkış aldı.

Tahincioğlu All-Star 2018’de Sinan Erdem Spor Salonu’na kurulan Red Bull Player Lounge’da da oyuncular Irmak Kazuk’un sorularını yanıtladı, All-Star heyecanlarını basketbolseverlerle paylaştı.

All-Star’ın oylama partneri RedBull.com’da yapılan oylamalarda zirvede yer alan Errick McCollum, All-Star’da mücadele ettiği için gururlu olduğunu söyledi ve ekledi:

“Türkiye’deki basketbolseverlere iyi anlar yaşatmak için şimdi de, bundan sonra da her şeyi yapacağız.”