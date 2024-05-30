Alp Aksoy, Slovakya pistlerinde yarışacak

Industrie Kupası’nda podyuma çıkan ilk Türk pilot olma ünvanına sahip Alp Aksoy, 'Champions of the Future Serisi’ndeki üçüncü yarışına Slovakya’da çıkacak. Yarışlar, 30 Mayıs- 2 Haziran tarihleri arasında yapılacak ve Motorsport TV canlı yayını ile ekrana gelecek.

Seride Parolin Racing Kart takımıyla OK kategorisinde yarışan Alp Aksoy, serideki ilk yarışına Mart ayında İspanya’nın Valensiya şehrinde çıkmıştı.

5 yaşından beri pistlerde

5 yaşından beri yarışan Milli Sporcu Alp Aksoy, Avrupa ve dünya karting şampiyonalarında aynı anda mücadele eden ilk ve tek Türk pilot. Yarışlarında kısa sürede podyumlara çıkmayı başaran Aksoy, Türkiye Karting Şampiyonası, Türkiye Berat Türker Kış Kupası, CEE Avrupa Şampiyonası, WSK Super Master Series, FIA Karting Dünya Şampiyonası gibi birçok seride çeşitli başarılar elde etti.

Serinin sonraki etabı 17 Temmuz’da İsveç’te

Toplamda 5 ülkede düzenlenen serinin bir sonraki etabı, 17 Temmuz’da İsveç’te Kristianstad şehrindeki Astum Ring Pisti'nde yapılacak. Son yarış ise 5-8 Eylül tarihleri arasında İngiltere’de Grantham şehrindeki PF International Karting Pisti’nde düzenlenecek.

Alp Aksoy, 'Champions of the Future' serisi devam erken, 20-23 Haziran tarihleri arasında yine Slovakia Karting Center’da gerçekleşecek FIA Avrupa Şampiyonası’nda da yarışacak.