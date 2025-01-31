Alperen Şengün, NBA'de All-Star 2025'e seçildi
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, Batı Konferansı All-Star kadrosuna seçildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuyu tebrik ederek, "Gecenin bu saatinde gelen güzel habere bakın, Alperen Şengün NBA'da, 18 yıllık hasret bitti, NBAAllStar tarihindeki ikinci Türk" ifadesini kullandı.
Amerikan Ulusal Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets forması giyen 22 yaşındaki milli yıldız All-Star’a seçildi.
Alperen Şengün, 2007’de bu başarıya ulaşan Mehmet Okur’dan sonra All-Star’a seçilen ikinci milli basketbolcu oldu.
Şengün bu sezon NBA’de 19,1 sayı, 10,4 ribaund ve 5.0 asist ortalamalarıyla oynuyor.
"18 yıllık hasret bitti"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden milli sporcuyu tebrik ederek şu notu paylaştı: "Gecenin bu saatinde gelen güzel habere bakın, Alperen Şengün NBA'da, 18 yıllık hasret bitti, NBAAllStar tarihindeki ikinci Türk"