Alperen Şengün'den double-double performans
NBA’de normal sezon heyecanı 12 maçla devam ederken, milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Washington Wizards’ı 135-112 mağlup etti.
Rockets formasıyla başarılı bir performans sergileyen Alperen Şengün, 27 dakika süre aldığı maçta 16 sayı, 13 ribaund ve 6 asist kaydetti.
Houston’da Kevin Durant 25 sayı, Reed Sheppard ise 21 sayıyla takıma önemli katkı sağladı.
Üst üste 10. yenilgisini alan Washington Wizards’ta Alexandre Dam Sarr 25 sayı ve 11 ribaundla double-double yaptı. Kyshawn George ise 16 sayıyla oynadı.
Oklahoma City Thunder, Lakers’ı farklı geçti
Gecenin diğer dikkat çeken maçında, son şampiyon Oklahoma City Thunder, sahasında Los Angeles Lakers’ı 121-92 mağlup etti.
Ligde yalnızca bir yenilgisi bulunan Oklahoma, üst üste 4., toplamda ise 12. galibiyetini aldı.