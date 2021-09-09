Altay, Icrypex ile 'fan token' piyasasına giriyor

Kripto para piyasasındaki hacmi 5 milyar liranın üzerine çıkan 'fan token' projelerine bir yenisi daha eklendi.

18 yıl sonra Süper Lig’e dönen Altay, kripto para borsası Icrypex ile birlikte Altay Token’ı ön satışa sunacağını duyurdu. İş birliği ile Altay’ın 25 yıl boyunca gelir elde etmesi hedefleniyor.

Altay Token’ın, 0,80 lira üzerinden 13-16 Eylül tarihlerinde ön satışı gerçekleştirilecek. Token, 17 Eylül itibariyle halka arz fiyatı olan 1 lira üzerinden işlem görecek.

Ön satış sürecinde satın alınan token’lar ise 90 günlük kilit süresinin ardından işleme açılacak.

Ethereum tabanlı bir 'Utility Token' olarak üretilen Altay Token'ın toplam arza ulaşması ise 25 yıllık bir süreç içerisinde gerçekleşecek.

Başarı geldiğinde token yakılacak

Icrypex CEO’su Gökalp İçer, “Her yıl, kilitli olan Altay Token’ların yüzde 2,5’inin kilidini kaldırarak dolaşıma alacağız. Bu arz sürecinde kulübün kazandığı her maçın ardından belli miktarda tokenı kalıcı olarak dolaşımdan çıkaracağız. Böylece arzı azaltarak Altay Token'ın değerini artıracağız. Bu sezon lige güzel bir başlangıç yapan Altay'ın başarıları devam ettikçe yakılan token sayısı da hızla artacak. Altay’ın şampiyon olması durumunda ise 1 milyon adet token yakmayı planlıyoruz” dedi.

"25 yıllık gelir modeli yaratacağız"

Altay’ı yarınlara daha güvenli bir şekilde taşıma yolunda önemli bir anlaşma olduğunu belirten Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise “107 yılı geride bırakan, Türk futbolunun en köklü kulübü Büyük Altay, bugün büyük tarihine yakışır bir anlaşma imzalıyor” vurgusu yaparak, “Göreve geldiğimizden bugüne kadar ekonomik yöndeki en büyük hedefimiz; kalıcı gelir kaynakları yaratmak ve böylelikle kulübümüzü yarınlara daha güvenli bir şekilde taşımaktı. Altay Token ile kulübümüze 25 yıllık dönem içerisinde kalıcı ve önemli bir gelir modeli yaratacağız. Rakamı katlayarak artırmak konusunda taraftarımızın ve destekçilerimizin gücüne inanıyoruz” diye konuştu.