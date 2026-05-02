Amed Spor Süper Lig'e yükseldi: 16 yıl sonra bir ilk

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in son maçında Iğdır FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-2 beraberlikle biten maçın 90 dakikası 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

Aynı puandaki rakibi Esenler Erokpor, kendi evinde Pendikspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından Amed Sportif Faaliyetler ve Esenler Erokspor'un puanları 74'e çıktı. Aynı puanlı iki takımdan Amed Sportif Faaliyetler, ikili averajla Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu. Diyarbakır ekibi, tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek.

Kentin dört bir yanında kutlamalar başladı

Amed Sportif Faaliyetler'in başarısının ardından Diyarbakırlılar kendilerini sokağa attı. Merkez Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde vatandaşlar cadde ve sokakları Amed Sportif Faaliyetlerin bayrakları ile donattı. Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, cadde ortasında halaylar çekip havai fişekler patlatarak Süper Lig'e çıkmayı kutladı.

TFF'den tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol 1. Lig'de bugün oynanan 38. hafta müsabakalarının ardından Amed Sportif Faaliyetler, ligi ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükselmiştir. Başarılarından dolayı Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Amed Sportif Faaliyetler camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol Süper Lig'de başarılar dileriz."

Bakan Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol 1. Lig 2025-2026 Sezonu'nu ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif Faaliyetler'e başarılar diliyorum."