Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde iki takımın teknik direktörleri tarafından belirlenen ilk 11'ler açıklandı.
Amed Sportif Faaliyetler'in ilk 11'i: Lafont, Umut, Bates, Dellova, Krasniqi, Furkan, Raveloson, Khalil, Saba, Ballet, Orban.
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Poku, İlhan, Vlahovic.
Kaynak: HABER MERKEZİ