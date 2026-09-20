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Amed Sportif Faaliyetler Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

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Amed Sportif Faaliyetler Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti! Beşiktaş maçının sonucu ne? Golleri kim attı? Maçın önemli anları...

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Orban'ın sert şutunda top ağlara gitti. 1-0

22. dakika Orban, pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Dia Saba'nın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Orkun'un ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Lafont'un çeldiği topu alan Vlahovic'in kale önünde vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

59. dakikada Salih hatasında topu kazanan Furkan, kaleci Nübel ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtmayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

90+6. dakikada maçın hakemi Ali Şansalan, VAR'ın uyarısıyla izlediği pozisyonda Orkun Kökçü'nün ceza sahası içinden vuruşunda Mehmet Yeşil'in elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

90+8. dakikada penaltıda topun başına geçen Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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