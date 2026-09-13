Amedspor'dan gol yağmuru
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında İstanbul Başakşehir'i 5-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Başakşehir'i 5-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada İstanbul Başakşehir gole yaklaştı. Krasnic'in kafayla kalecisi Lafont'a göndermek istediği top, Shomurodov'a geldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Shomurodov'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
12. dakikada Amed Sportif Faaliyetler kontra atağa çıktı. Krasnic'in pasında Orban'ın gelişine vuruşunda, top az farkla direğin yanundan dışarı çıktı.
36. dakikada Fayzullayev'in topuğuyla yaptığı vuruşta topu, Bates kornere çıkardı.
45. dakikada ev sahibi takımdan Ballet'in kale sahasına doğru gönderdiği topu uzuklaştırmak isteyen Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda meşin yuvarlak, takım arkadaşı Emin Bayram'a çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
45+1. dakikada sağ kanattan Ballet'in ceza sahasına gönderdiği ortada, Ömer Ali'nin müdahalesi sonrası Emin Bayram'a çarpan top ağlara gitti. 1-0
52. dakika ceza sahası dışının sağ çaprazından Furkan'ın ortasında Orban kafayla topu filelere gönderdi. 2-0
56. dakikada Ballet'in pasında ceza sahası sağında topla buluşan Krasniqi'nin ortasında kale önünde Orban, meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 3-0
75. dakika sağ kanattan ceza sahasına giren Krasniqi, pasını Orban'a attı. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti. 4-0
84. dakikada Ali Turap'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Raveloson'ın ortasında Diagne, yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 5-0