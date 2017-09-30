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Amiens-Lille maçında tribün bariyeri çöktü

Fransa Ligi'nde oynanan Amiens-Lille maçının 15. dakikasında tribün bariyeri çöktü. 4'ü ağır 26 kişi yaralandı.

Amiens-Lille maçında tribün bariyeri çöktü
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Amiens ile Lille arasındaki karşılaşmada tribün bariyerinin çökmesi sonucu bazı taraftarlar yaralandı.

Amiens, 8. hafta mücadelesinde Licorne Stadı'nda Lille ile karşılaştı. Mücadelenin 15. dakikasında konuk ekipte forma giyen Fode Ballo-Toure'nin attığı gol sonrasında Lille tribünlerinde sevinç gösterisi yapan taraftarların önlerindeki bariyer çöktü.

Valilik 26 kişinin yaralandığını açıkladı

Amiens'in bağlı olduğu Somme Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Amiens'in Licorne Stadı'nda Lille ile yaptığı maç sırasında bariyerin çökmesi nedeniyle 4'ü ağır toplam 26 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Maçın 15. dakikasında konuk ekipte forma giyen Fode Ballo-Toure'nin attığı gol sonrasında Lille tribünlerinde sevinç gösterisi yapan taraftarların önlerindeki bariyer çökmüştü.

Bariyerin çökmesiyle bazı taraftarlar birkaç metre yükseklikten yere düşerek, bazıları da ezilerek yaralanmıştı.

Lille'nin 1-0 önde götürdüğü maç kaza nedeniyle ertelendi.

Kaynak: AA

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