Ampute Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Ampute Futbol Milli Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyon oldu.

Üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olan Ay-Yıldızlılar turnuva boyunca kalesinde sadece 2 gol gördü, rakip ağları 36 kez havalandırdı.