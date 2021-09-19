Ampute Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu
Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyon oldu. Ay-Yıldızlılar müthiş bir başarıya imza atarak üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu.
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Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Ampute Futbol Milli Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyon oldu.
Üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olan Ay-Yıldızlılar turnuva boyunca kalesinde sadece 2 gol gördü, rakip ağları 36 kez havalandırdı.
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