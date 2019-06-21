Anadolu Efes 9 yıl sonra şampiyon

21 Haziran 2019

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin yedinci ve son maçında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 15 sayı farkla 89-74 yenen Anadolu Efes, seride durumu 4-3 yaparak, 2018-2019 sezonu şampiyonu oldu.

Mücadeleye iki takım da pota altında iyi başlarken Anadolu Efes, 4. dakikada 8-4'lük üstünlük kurdu. Çeyreğin ortalarında topu iyi paylaşarak skor üreten Fenerbahçe Beko, Kalinic'in basketiyle 5. dakikada eşitliği sağladı: 8-8. Ardından rakibine Larkin'in üç sayılık isabetleriyle karşılık veren ev sahibi ekip, 6. dakikada 5 sayılık avantaj yakaladı: 14-9. Sarı-lacivertli takım, Larkin'le üst üste sayılar kaydeden Anadolu Efes'e Melli, Ali Muhammed ve Guduric ile karşılık verirken 8. dakika 19-19'luk skorla geçildi. Periyodun son bölümünde kısa oyuncularının devreye girmesiyle hücumda tempolu oyununu devam ettiren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 23-21 üstün tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Beko, Guduric'in üç sayılık isabetiyle 11. dakika biterken farkı 5 sayıya çıkardı: 21-26. Boyalı alanda istediği ritmi bulamayan konuk ekip karşısında doğrudan potaya giden Larkin ve Micic ile peş peşe sayılar bularak 10-2'lik seri yakalayan Anadolu Efes, 14. dakikada skoru 31-28 yaptı. Boş atışlardan yararlanamayan rakibi önünde skor üstünlüğünü devam ettiren lacivert-beyazlı ekip, serbest atış çizgisinden bulduğu basketlerle devrenin bitimine 27 saniye kala farkı 7 sayıya yükseltti: 44-37. Anadolu Efes, soyunma odasına da bu skorla (44-37) önde girdi.

Anadolu Efes, ikinci yarıya etkili bir başlangıç yaptı. Ev sahibi ekip, Sertaç Şanlı ve Larkin'in sayılarıyla 22. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 51-41. Fenerbahçe Beko, pota altından bulduğu basketlerin yanı sıra Sloukas ve Kalinic'in gayretiyle farkı kapatmaya çalıştı. Ancak karşılaşmada oldukça etkili bir performans ortaya koyan Larkin'in isabetli atışlarıyla farkı koruyan Anadolu Efes, savunma sertliğini yakalayamayan rakibi karşısında 28. dakikayı 64-53 önde geçti. Çeyreğin son anları karşılıklı top kayıplarına sahne olurken lacivert-beyazlılar, farkı bir ara 14 sayıya (67-53) kadar yükseltti. Anadolu Efes, oyundan düşen rakibi karşısında final periyoduna 69-58 üstün gitti.

Son çeyreğe 5-0'lık seriyle giren Anadolu Efes, hücumda maç boyunca ritmini bulmakta sorun yaşayan Fenerbahçe Beko önünde 33. dakikada farkı 16 sayıya (74-58) yükseltti. Larkin'le skor üretmeye devam eden lacivert-beyazlılar, 36. dakikada farkı 21 sayıya kadar (83-62) çıkardı. Kalinic, Sloukas ve Datome ile peş peşe basketler bulan konuk ekip, 38. dakikada farkı 14 sayıya düşürdü: 83-69. Kalan sürede kolay sayılar kaydeden Anadolu Efes, karşılaşmayı 89-74 kazanarak şampiyon oldu.

Anadolu Efes'te Larkin'in 38, Micic'in 20 sayısı şampiyonluğu getirdi.

Fenerbahçe Beko'da ise Sloukas'ın 21, Kalinic'in 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Anadolu Efes kupasını aldı

Lacivert-beyazlılar, maç sonu düzenlenen törenle 9 yıldır hasret olduğu kupayı kaldırdı.

Lacivert-beyazlıların şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kaptan Doğuş Balbay'a takdim etti.

Büyük bir sevinç yaşayan Anadolu Efesli oyuncular, şampiyonluğu coşkulu bir şekilde taraftarıyla kutladı.

Fenerbahçe Beko'ya da ikincilik ödülleri ise maçtan sonra takdim edildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da sahaya inerek oyuncuları ve başantrenör Zeljko Obradovic'i sezon genelinde gösterdikleri performans nedeniyle kutladı.

Ali Koç, Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan'ı da aldıkları şampiyonluktan dolayı tebrik etti.

Fenerbahçeli oyuncuların Anadolu Efes'in kupa almasını saha içinde beklemesi dikkati çekti. Lacivert-beyazlılar kupasını aldıktan sonra sarı-lacivertli takım soyunma odasına gitti.

Anadolu Efes'in 14. zaferi

Anadolu Efes, tarihindeki 14. şampiyonluğunu elde etti.

Ligin 53. sezonunda 14. zaferini yaşayan Anadolu Efes, rekoru da elinde bulunduruyor.

Ataman, 4. şampiyonluğu elde etti

Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, kariyerindeki 4. lig şampiyonluğunu kazandı.

Anadolu Efes'in başında 2008-2009'dan sonra 2018-2019'da da şampiyonluk elde eden Ataman, Beşiktaş'la 2011-2012, Galatasaray'la da 2012-2013 sezonlarında zirveye çıkmıştı.

Ergin Ataman yerinden kalkmadı, şampiyonluğu kutlamadı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma oynanırken takımını yönetmek için ayağa kalkmadı ve maç sonunda sevinmeden içeri gitti.

Ataman, hakeme birkaç itirazı ve molalar dışında ayağa hiç kalkmayarak sandalyesinde oturdu.

Maçın bitiş düdüğüyle Ergin Ataman, şampiyonluğu kutlamayarak soyunma odasına gitti.

Kupa seramonisi için salona tekrar çıkan Ataman, sadece ailesinin tebriğini kabul etti.

Larkin'den rekor performans

Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin, sezon genelindeki müthiş performansını finale de yansıttı.

Karşılaşmayı 38 sayıyla tamamlayan Larkin, lacivert-beyazlı takımdaki kariyerinde en yüksek sayısına ulaştı.

Larkin, performansıyla tribünlerin de büyük alkışını aldı.

Kaynak: AA